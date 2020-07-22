ЦИК проверит более 20 тысяч избирателей на предмет двойного голосования по Конституции

Центральная избирательна комиссия (ЦИК) решила вскрыть пакеты с бюллетенями и проверить, не проголосовали ли дважды те, кто регистрировался онлайн, рассказал «Интерфаксу» зампред ЦИК Николай Булаев.

ЦИК поручил вскрыть коробки с бюллетенями на тех участках, где были зарегистрированы вернувшиеся на голосование после открепления избиратели, а также сверить со списками проголосовавших через интернет.

Таким образом ЦИК проверит 23 тыс. человек.

Факты

Во время плебисцита выяснилось, что избиратели могут проголосовать дважды.

Жительница Израиля и гражданка России Яэль Ильински смогла три раза поучаствовать в голосовании по поправкам к Конституции — сначала онлайн, а затем в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Ее дочь, у которой пока нет права на голосование, также смогла принять в нем участие — девушке пока не исполнилось 18 лет, но ее возраст в Хайфе проверять не стали, пишет polit.ru.

Житель Искитима Новосибирской области смог проголосовать по поправкам в Конституцию пять раз — за себя и четверых родственников, прописанных вместе с ним. Комиссия приняла бюллетени.

Журналист «Дождя» Павел Лобков проголосовал дважды — онлайн и на участке. Вскоре его бумажный бюллетень аннулировали, а после аннулировать решили все бюллетени в урне, которую он использовал для повторного голосования. <Это объяснили тем, что голосование проводится анонимно — вычленить бюллетень журналиста невозможно.>