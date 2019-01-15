Цветы и календарики: депутаты Госдумы определят, какие подарки можно брать чиновникам

Госслужащие смогут принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также цветы. При этом стоимость подарка ограничиваться не будет. Такой законопроект 15 января рассмотрит комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает «Парламентская газета».