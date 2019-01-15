Цветы и календарики: депутаты Госдумы определят, какие подарки можно брать чиновникам

В инициативе, которая вносит поправки в ст. 575 Гражданского кодекса РФ, сказано, что перечень подарков включает в себя «подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями». Нельзя будет принимать подношения из драгоценных металлов и камней.
Сейчас презенты могут быть любыми, но не должны стоить более 3 тысяч рублей.
Уточняется, что если чиновник получит подарок, который отсутствует в списке разрешенных, он должен сообщить об этом своему работодателю. Подаренное имущество в таком случае будет признаваться государственной, региональной или муниципальной собственностью или имуществом организации.
По данным 2014−2016 годов, госслужащие сдали 4650 подарков, из которых 1255 вернули владельцам, так как их стоимость составила менее 3 тысяч рублей. При этом сами чиновники выкупили 28 подарков на сумму около 280 тысяч.
Этот законопроект вводит запрет получать подарки и для работников образовательных и медицинских организаций, а также организаций, оказывающих социальные услуги.
Однако уже несколько чиновников высказались против этой нормы. Например, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала избыточным и оскорбительным такой запрет для учителей и медработников — на получение символических подарков от благодарных учеников и пациентов.