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Тулеев стал ректором института в Кемерове

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев станет ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). Сообщение об этом опубликовано на сайте администрации региона.

Аман Тулеев на должности Председателя Кемеровского Совета народных депутатов.
Аман Тулеев на должности Председателя Кемеровского Совета народных депутатов.
ako.ru

Тулеев вступит в должность ректора 17 сентября. Отмечается, что институт был образован в 2002 году по его инициативе.

Избранный губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что Тулеев «не может без работы, больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор».

Бывший ректор учебного заведения Алексей Зеленин избран депутатом областного Совета народных депутатов, пишет РБК.

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