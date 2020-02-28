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Политика

Турецкий спецназ усилил охрану посольства России в Анкаре

Турецкий спецназ усилил охрану загранучреждений России в стране на фоне гибели 33 турецких военных в сирийском Идлибе, сообщает РИА Новости.

В Турции.
В Турции.
Анна Зайкова

По периметру здания российского посольства дежурят несколько полицейских машин, осуществляется патруль прилегающих к дипмиссии улиц.

Школа при посольстве 28 февраля не работает по соображениям безопасности.

Ранее власти Турции сообщили, что 33 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск Сирии, ранены более 30 человек, пишет bfm.ru.

В Минобороны РФ заявили, что войска Башара Асада обстреляли в районе населенного пункта Бехун находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.

При этом авиация ВКС России удары не наносила.

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