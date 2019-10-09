Турция начала военную операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), сообщило РИА «Новости».

По словам Эрдогана, цель операции — уничтожить террористический коридор, который «пытаются создать на южных границах» Турции.

Реджеп Тайип Эрдоган,

президент Турции:

Операция «Источник мира» нейтрализует террористические угрозы в отношении Турции и приведет к созданию безопасной зоны, способствующей возвращению сирийских беженцев в свои дома. Мы сохраним территориальную целостность Сирии и освободим народ региона от тисков террористов.

Как сообщает сирийское Гостелевидение, турецкая армия нанесла авиаудары по городу Рас-эль-Айн на северо-западе провинции Хасеке, также атаке подверглись деревня аль-Маджрафа в окрестностях города и позиции SDF в деревнях аль-Машрафа и Харбат аль-Банат.

Сирия. СС0

По данным телеканала Ikhbariya, наблюдается отток беженцев из Рас-эль-Айн.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

Президент отметил, что главными целями Анкары станут очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение сирийских беженцев, которых Турция «не может бесконечно содержать».

Вашингтон, в свою очередь, отказался участвовать в военной операции Анкары и объявил о выводе войск. Как подчеркнули представители арабо-курдских отрядов «Сирийских демократических сил», тем самым США нарушили договоренности с курдскими формированиями.

Официальный Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии.