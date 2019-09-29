Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 сентября 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

У берегов Крыма активизировались американские самолеты-разведчики

Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма, они проводили разведку, пишет RT.

Отдых у Черного моря.
Отдых у Черного моря.
Nicu Buculei, CC BY-SA 2.0.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем Twitter сообщил, что самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E, взлетевший с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, приступил к выполнению разведывательного полета вдоль Черноморского побережья России 28 сентября в 11:05 по московскому времени.

Также сообщается о противолодочном самолете Boeing P-8A Poseidon, вылетевшем с базы НАТО Сигонелла в Италии в сторону акватории Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило о том, что в течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку территории России.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость