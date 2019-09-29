У берегов Крыма активизировались американские самолеты-разведчики

Два самолета ВМС США были замечены у берегов Крыма, они проводили разведку, пишет RT.

Мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем Twitter сообщил, что самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E, взлетевший с авиабазы Суда-бэй на острове Крит, приступил к выполнению разведывательного полета вдоль Черноморского побережья России 28 сентября в 11:05 по московскому времени.

Также сообщается о противолодочном самолете Boeing P-8A Poseidon, вылетевшем с базы НАТО Сигонелла в Италии в сторону акватории Черного моря.

Ранее Минобороны сообщило о том, что в течение недели 27 летательных аппаратов вели разведку территории России.