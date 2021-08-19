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Политика

У дипломатов США выявили симптомы таинственного «гаванского синдрома»

Как минимум два американских чиновника в Германии обратились за медицинской помощью после того, как у них развились симптомы так называемого гаванского синдрома, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

По ее данным, симптомы, в числе которых тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость, начали проявляться у чиновников в последние месяцы, значительно повлияв на их работоспособность.

Дипломаты, имена которых не приводятся, отметили, что подобные инциденты регистрировались и среди американских чиновников, находящихся в других европейских странах.

Подробностей они не уточнили.

«Некоторые пострадавшие были сотрудниками разведки или дипломатами, работа которых была связана с относящимися к России вопросами, такими как экспорт газа, кибербезопасность и политическое вмешательство», — написала американская газета, сославшись на американских дипломатов и людей, знакомых с расследованием.

Что известно о синдроме

Так называемый гаванский синдром наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году.

Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации «акустических атак», МИД России назвал эти обвинения «полным абсурдом и странными инсинуациями».

США.
США.
CC0

Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Россия, но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.

Случаи недомогания, похожие на «гаванский синдром», также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве.

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