У героини фильма Дудя про Беслан раскупили все фиалки

Юрий Дудь 2 сентября опубликовал на своем YouTube-канале фильм «Беслан. Помни», посвященный 15-летней годовщине трагедии в бесланской школе. В документальной ленте идет речь о людях, которые пережили террористическую атаку и продолжают жить нормальной жизнью.

Одной из героинь картины стала Марина Дучко, которой на момент теракта было 25 лет и которая 1 сентября 2004 года вместе с мамой привела в школу № 1 сына и сестру. Дучко получила осколочное ранение позвоночника при первом взрыве в школе.

«Когда всех вывели, террорист мне сказал: «Вставай». Я ответила: «Я не могу». Он меня на живот перевернул и сказал: «Ползи к окнам, там безопасно», — рассказывает Марина.

Осколок доставали московские врачи. После этого женщине требовалась качественная реабилитация, но лечение в России результатов не дало. Марина до сих пор передвигается в инвалидной коляске.

Марина рассказала о помощи со стороны государства: «Выплата была, затем соцстрах выплачивал два памперса и одну пеленку. Ну и коляски дают, раз в четыре года или шесть лет. Матрас. Это когда мама пойдёт напишет — а сами они ничего не выдают». Глава Северной Осетии помог ей купить специальный электроскутер.

Женщина продает фиалки через свой аккаунт в Instagram. Дудь показал в фильме профиль Дучко и призвал покупать у нее цветы. Он оставил ссылку на профиль в описании фильма, пишет polit.ru. Фиалки раскупили. Марина сообщила, что следующая партия будет только в мае.

На момент публикации документалки на Дучко были подписаны меньше 400 человек. Сейчас число фолловеров — более 60 тысяч.

В комментариях к постам Марины пользователи оставляют ей пожелания здоровья. Многие узнав, что женщина занимается вязанием, уже просят свитера, шарфы, носки на заказ.

Между тем у фильма Юрия Дудя уже более 9 млн просмотров.