У «главного алтайского туриста» снизился годовой заработок

Начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности за 2020 год заработал 1,821 млн рублей. Это незначительно меньше, чем было в 2019-м.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, начальник управления Алтайского края по развитию туризма Евгений Дешевых и директор "Горной Аптеки" Ольга Лонская на «Интурмаркете».

Годом ранее Евгений Дешевых заработал 1,930 млн рублей.

В собственности начальника управления по-прежнему имеются легковой автомобиль Volvo XC 90, а также квартира площадью 56 кв. метров в долях. Супруга Евгения Дешевых заработала за прошлый год 214 тыс. рублей.

Напомним, руководитель министерств и управлений Алтайского края начали на этой неделе публиковать данные о доходах и имуществе за 2020 год.

Первым это сделал еще в середине апреля губернатор и председатель правительства Виктор Томенко.

Деньги. CCO.

Его годовой доход составил 8 млн 515 тыс рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Доход от работы в краевом правительстве составил 3, 5 млн рублей. Кроме того, Томенко продал личный автомобиль на сумму около 4 млн рублей. Также учтены средства от вкладов в банках и от сдачи квартиры в аренду.

Глава региона также заявил, что в начале 2021 года он продал некоторую недвижимость в столице на сумму 31 млн рублей — это будет отражено в итогах за 2021 год.