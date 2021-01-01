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Политика

У кого в алтайском правительстве в 2021 году будет настоящий юбилей

Сразу несколько членов правительства Алтайского края отметят в наступившем году юбилейные даты. Рассказываем, какие числа необходимо отметить в календаре.

Совещание в правительстве Алтайского края.
Совещание в правительстве Алтайского края.
altairegion22.ru

12 мая свое 50-летие будет праздновать Виктор Томенко, губернатор региона. Можно предположить, что в этот день губернатор возьмет так называемый антикоррупционный выходной и обяжет поступить также всех подчиненных.

В марте большой праздник будет у аграриев: 60 лет исполнится 16-го числа аграрному вице-губернатору, заместителю председателя правительства Александру Лукьянову.

Иван Кибардин, заместитель губернатора, разгуляется в апреле — 17-го числа ему исполнится 40 лет. Напомним: в алтайском правительстве Кибардин прежде всего курирует имущественный комплекс региона.

45 лет исполнится в наступившем году еще одному вице-губернатору и министру финансов Данилу Ситникову. По неизвестным причинам, точная дата его рождения не указана на офсайте правительства.

Кроме того, еще несколько важных чиновников рангом ниже отметят свои юбилеи:

  • Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ: 45 лет — 16 января,
  • Елена Безрукова, министр культуры: 45 лет — 1 июня,
  • Евгений Дешевых, начальник управления по туризму: 50 лет — 5 ноября,
  • Также 45 лет исполнится 27 февраля Алексею Перфильеву, министру спорта.

Любопытно, что в отношении еще одного члена правительства края, вице-губернатора Дениса Губина доступ к биографическим данным на региональном офсайте закрыт.

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