У кого в алтайском правительстве в 2021 году будет настоящий юбилей

12 мая свое 50-летие будет праздновать Виктор Томенко, губернатор региона. Можно предположить, что в этот день губернатор возьмет так называемый антикоррупционный выходной и обяжет поступить также всех подчиненных.
В марте большой праздник будет у аграриев: 60 лет исполнится 16-го числа аграрному вице-губернатору, заместителю председателя правительства Александру Лукьянову.
Иван Кибардин, заместитель губернатора, разгуляется в апреле — 17-го числа ему исполнится 40 лет. Напомним: в алтайском правительстве Кибардин прежде всего курирует имущественный комплекс региона.
45 лет исполнится в наступившем году еще одному вице-губернатору и министру финансов Данилу Ситникову. По неизвестным причинам, точная дата его рождения не указана на офсайте правительства.
Кроме того, еще несколько важных чиновников рангом ниже отметят свои юбилеи:
- Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ: 45 лет — 16 января,
- Елена Безрукова, министр культуры: 45 лет — 1 июня,
- Евгений Дешевых, начальник управления по туризму: 50 лет — 5 ноября,
- Также 45 лет исполнится 27 февраля Алексею Перфильеву, министру спорта.
Любопытно, что в отношении еще одного члена правительства края, вице-губернатора Дениса Губина доступ к биографическим данным на региональном офсайте закрыт.