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Политика

У Кудрина появилась надежда в связи с отставкой правительства

Сменяемость правительства, власти, лидеров является важнейшим институтом поддержания доверия, но у нас он, к сожалению, не работает, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме-2020.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
ach.gov.ru

«Есть усталость, есть невыполненные обещания. А новая команда всегда приходит с новыми идеями», — отметил Кудрин.

По его словам, вчерашняя отставка правительства вселяет надежду на позитивные перемены, пишет «Росбалт».

Кудрин подчеркнул, что новый лидер (глава правительства) более чувствителен к переменам, происходящим в мире, в обществе.

«Мишустин изменил ситуацию с администрированием налогов, для бизнеса это перестало быть проблемой. Он понимает в цифровизации», — заметил Кудрин.

С его приходом, по мнению главы Счетной палаты, «у нас появилась надежда».

15 января правительство во главе с его председателем Дмитрием Медведевым отправлено в отставку. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру на должность премьера — Михаила Мишустина, главу ФНС.

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