У Кудрина появилась надежда в связи с отставкой правительства

«Есть усталость, есть невыполненные обещания. А новая команда всегда приходит с новыми идеями», — отметил Кудрин.
По его словам, вчерашняя отставка правительства вселяет надежду на позитивные перемены, пишет «Росбалт».
Кудрин подчеркнул, что новый лидер (глава правительства) более чувствителен к переменам, происходящим в мире, в обществе.
«Мишустин изменил ситуацию с администрированием налогов, для бизнеса это перестало быть проблемой. Он понимает в цифровизации», — заметил Кудрин.
С его приходом, по мнению главы Счетной палаты, «у нас появилась надежда».
15 января правительство во главе с его председателем Дмитрием Медведевым отправлено в отставку. Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру на должность премьера — Михаила Мишустина, главу ФНС.