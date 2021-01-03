«У них закончилась соляра». Троих россиян и украинца освободили из ливийского плена

Сегодня, 3 января, в Россию вернулись трое россиян и украинец. Они оказались моряками. На их яхте закончилось горючее, поэтому они решили пришвартоваться в африканской стране, чтобы дозаправиться. Об этом со ссылкой на члена Общественной палаты РФ, главу Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, рассказали на портале «Известий».

«Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания», — цитирует «РИА Новости» Малькевича.

Ранее РИА-Новости сообщалось, что четверо человек, среди которых были граждане России, были освобождены из плена в Ливии. Вопрос об их возвращении был оперативно решен при участии российских дипломатов, в числе которых был замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Самолет с освобожденными россиянами и гражданином Украины прибыл в московский аэропорт Шереметьево.

Еще 2 января Александр Малькевич в своем Telegram-канале написал, что несколько недель назад группа россиян была похищена в Ливии, но при участии российских дипломатов вопрос об их возвращении был решен.

После этого министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что возвращающихся на родину граждан России в Ливии не похищали. Россияне заплыли в ливийские воды и были арестованы.