«У них закончилась соляра». Троих россиян и украинца освободили из ливийского плена

«Моряки, была прогулочная яхта. У них закончилась солярка, они решили завернуть в Ливию заправиться. Из них, предположительно, выбивали какие-то показания», — цитирует «РИА Новости» Малькевича.
Ранее РИА-Новости сообщалось, что четверо человек, среди которых были граждане России, были освобождены из плена в Ливии. Вопрос об их возвращении был оперативно решен при участии российских дипломатов, в числе которых был замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Самолет с освобожденными россиянами и гражданином Украины прибыл в московский аэропорт Шереметьево.
Еще 2 января Александр Малькевич в своем Telegram-канале написал, что несколько недель назад группа россиян была похищена в Ливии, но при участии российских дипломатов вопрос об их возвращении был решен.
После этого министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что возвращающихся на родину граждан России в Ливии не похищали. Россияне заплыли в ливийские воды и были арестованы.