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Участники праймериз «Единой России» посетили участки для голосования

Сегодня в Железнодорожном районе Барнаула проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы по избирательному округу № 2. На счетный участок, расположенный по адресу ул. Георгия Исакова, 120а пришел участник предварительного голосования Иван Нифонтов. Он пообщался с председателем счетной комиссии Ольгой Масаловой. Она рассказала, что с самого утра жители района идут на участок, несмотря на прохладную погоду.

Участник праймериз "Единой России" Иван Нифонтов на участке для голосования.
Участник праймериз "Единой России" Иван Нифонтов на участке для голосования.
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«День выходной, поэтому многие приходят семьями и даже с детьми. Многие подходят к информационным стендам, читают биографии участников и уже после проходят в кабинки для голосования. И таких большинство. Я не первый раз работаю на праймериз, и вижу, что свой выбор барнаульцы делают осознанно», — рассказала Масалова.

Пообщался Иван Нифонтов и с жителями округа, пришедшими на счетный участок. Узнав, что он является участником предварительного голосования, люди делились проблемами, существующими на округе.

«Предварительное голосование — это совершенно открытая площадка. Очень хорошо, что любому жителю округа предоставлено право принимать участие в процедуре избрания кандидата, а не только партийцам. Данный опыт для меня новый, но я рад, что мне представилась такая возможность. Прямо здесь, на участке, происходит обратная связь. Люди относятся доброжелательно, делятся проблемами, значит, верят, что я смогу помочь. Считаю, что это и есть поддержка», — прокомментировал Иван Нифонтов.

По мнению участника ПГ Татьяны Бочкаревой, также посетившей счетные участки в Железнодорожном районе Барнаула, 26 мая — важный день не только для участников ПГ, но и для всех жителей округа.

«На всех участках люди подходят, узнав во мне одного из возможных кандидатов в депутаты, дают наказы, задают вопросы по образованию, благоустройству. Люди хотят, чтобы город был комфортным и привлекательным для проживания. Эти вопросы волнуют и меня. И буду очень рада внести свою лепту в развитие нашего города, — рассказала Татьяна Бочкарева.

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