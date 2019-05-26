Участники праймериз «Единой России» посетили участки для голосования

«День выходной, поэтому многие приходят семьями и даже с детьми. Многие подходят к информационным стендам, читают биографии участников и уже после проходят в кабинки для голосования. И таких большинство. Я не первый раз работаю на праймериз, и вижу, что свой выбор барнаульцы делают осознанно», — рассказала Масалова.
Пообщался Иван Нифонтов и с жителями округа, пришедшими на счетный участок. Узнав, что он является участником предварительного голосования, люди делились проблемами, существующими на округе.
«Предварительное голосование — это совершенно открытая площадка. Очень хорошо, что любому жителю округа предоставлено право принимать участие в процедуре избрания кандидата, а не только партийцам. Данный опыт для меня новый, но я рад, что мне представилась такая возможность. Прямо здесь, на участке, происходит обратная связь. Люди относятся доброжелательно, делятся проблемами, значит, верят, что я смогу помочь. Считаю, что это и есть поддержка», — прокомментировал Иван Нифонтов.
По мнению участника ПГ Татьяны Бочкаревой, также посетившей счетные участки в Железнодорожном районе Барнаула, 26 мая — важный день не только для участников ПГ, но и для всех жителей округа.
«На всех участках люди подходят, узнав во мне одного из возможных кандидатов в депутаты, дают наказы, задают вопросы по образованию, благоустройству. Люди хотят, чтобы город был комфортным и привлекательным для проживания. Эти вопросы волнуют и меня. И буду очень рада внести свою лепту в развитие нашего города, — рассказала Татьяна Бочкарева.