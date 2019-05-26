Участники праймериз «Единой России» посетили участки для голосования

Сегодня в Железнодорожном районе Барнаула проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по определению кандидата в депутаты Барнаульской городской Думы по избирательному округу № 2. На счетный участок, расположенный по адресу ул. Георгия Исакова, 120а пришел участник предварительного голосования Иван Нифонтов. Он пообщался с председателем счетной комиссии Ольгой Масаловой. Она рассказала, что с самого утра жители района идут на участок, несмотря на прохладную погоду.

«День выходной, поэтому многие приходят семьями и даже с детьми. Многие подходят к информационным стендам, читают биографии участников и уже после проходят в кабинки для голосования. И таких большинство. Я не первый раз работаю на праймериз, и вижу, что свой выбор барнаульцы делают осознанно», — рассказала Масалова.

Пообщался Иван Нифонтов и с жителями округа, пришедшими на счетный участок. Узнав, что он является участником предварительного голосования, люди делились проблемами, существующими на округе.

«Предварительное голосование — это совершенно открытая площадка. Очень хорошо, что любому жителю округа предоставлено право принимать участие в процедуре избрания кандидата, а не только партийцам. Данный опыт для меня новый, но я рад, что мне представилась такая возможность. Прямо здесь, на участке, происходит обратная связь. Люди относятся доброжелательно, делятся проблемами, значит, верят, что я смогу помочь. Считаю, что это и есть поддержка», — прокомментировал Иван Нифонтов.

По мнению участника ПГ Татьяны Бочкаревой, также посетившей счетные участки в Железнодорожном районе Барнаула, 26 мая — важный день не только для участников ПГ, но и для всех жителей округа.