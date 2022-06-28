Участвовать в выборах в барнаульскую гордуму отказалась Ксения Собчак

Собчак, которая в 2018 году баллотировалась от этой партии в президенты, прислала Юлии письмо. Его политик опубликовал на странице во «ВКонтакте». В нем Ксения поддержала единомышленников, но отказалась выставлять свою кандидатуру на выборах в гордуму.

Она также сообщила, что занята и не может проводить кампанию далеко от Москвы.

«Я не могу возглавить партийный список, так как по причине большой занятости не смогу полноценно участвовать в выборной кампании в удаленном от Москвы регионе», — рассказала Ксения Собчак.

Юлия Алешина. vk.com/alyoshina_julia

Напомним, Юлия (ранее — Роман) Алешина руководит ячейкой «Гражданской инициативы» в Алтайском крае.