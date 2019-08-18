Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Ученые спрогнозировали, что будет после ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо в Journal of Geophysical Research, пишет Regnum.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
СС0

Также в публикации подчеркивается, что последствия возможного российско-американского ядерного конфликта станут катастрофическими для всего мира.

Так, одним из последствий ядерной войны станут пожары с массовыми выбросами в воздух сажи, из-за которой и наступит ядерная зима, так как плотные сажевые облака не дадут полностью прогреть атмосферу.

Кроме этого, отмечается, что по этой же причине средняя планетарная температура воздуха упадет на девять градусов, а на развеивание этой сажи уйдет до семи лет. При этом нормальный уровень света на Земле будет восстанавливаться ещё как минимум три года.

И ещё ядерный конфликт приведет к изменению температуры экваториальной части Тихого океана, что спровоцирует сильные муссоны, которые также сильно повлияют на климат планеты.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость