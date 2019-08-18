Ученые спрогнозировали, что будет после ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой. Результаты своего исследования на эту тему опубликовали 17 августа ученые из Университета Колорадо в Journal of Geophysical Research, пишет Regnum.

Также в публикации подчеркивается, что последствия возможного российско-американского ядерного конфликта станут катастрофическими для всего мира.

Так, одним из последствий ядерной войны станут пожары с массовыми выбросами в воздух сажи, из-за которой и наступит ядерная зима, так как плотные сажевые облака не дадут полностью прогреть атмосферу.

Кроме этого, отмечается, что по этой же причине средняя планетарная температура воздуха упадет на девять градусов, а на развеивание этой сажи уйдет до семи лет. При этом нормальный уровень света на Земле будет восстанавливаться ещё как минимум три года.

И ещё ядерный конфликт приведет к изменению температуры экваториальной части Тихого океана, что спровоцирует сильные муссоны, которые также сильно повлияют на климат планеты.