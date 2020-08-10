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Ученый заявил, когда следует ждать вторую волну коронавируса

В октябре пойдет вторая волна коронавирусной инфекции. В этом уверен доктор медицинских наук эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов, пишет РИА «Новости».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Эксперт считает, что вторую волну обеспечит сезонный подъем.

«В августе и до середины сентября у нас будет перерыв. Но это снова те же самые сезонные колебания», — сказал Фаворов.

По его мнению, вторую волну следует ждать в октябре. При этом те, кто не успел переболеть COVID-19, при заражении будут тяжелее переносить инфекцию.

«Он не будет столь страшным, как ожидается в других местах, где вообще не было заболеваемости, но он все равно может быть, потому что эпидемия прекращается при 70 процентах проиммунизированных. А у нас в Москве только 30 процентов», — пояснил эпидемиолог.

Также он спрогнозировал, как пандемия будет вести себя в регионах. Так, Санкт-Петербургу нужно будет готовиться к сезонному подъему более серьезно. В Сочи и остальных прибрежных зонах ситуация будет «более смазанная».

Пик второй волны, по подсчетам Фаворова, произойдет в ноябре-январе, затем последует медленное снижение. Маски же носить придется два года.

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