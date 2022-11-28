Удар по иностранному легиону, страны НАТО исчерпывают потенциал поставок оружия Украине, а КАМАЗ выпускает «независимые» грузовики. Что еще произошло 27 ноября

В районе населенного пункта Часов Яр ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.

На Купянском направлении предотвращена атака противника. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении сорваны все попытки ВСУ атаковать. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожено три боевые бронированные машины.

На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника, а также 62 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 137 районах. В районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».

Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, в районе перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.