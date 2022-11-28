Удар по иностранному легиону, страны НАТО исчерпывают потенциал поставок оружия Украине, а КАМАЗ выпускает «независимые» грузовики. Что еще произошло 27 ноября

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Минобороны РФ, брифинг 27 ноября
В районе населенного пункта Часов Яр ДНР в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков так называемого «иностранного легиона» уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.
На Купянском направлении предотвращена атака противника. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении сорваны все попытки ВСУ атаковать. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 50 украинских военнослужащих. Уничтожено три боевые бронированные машины.
На Донецком направлении в результате огневого поражения и решительных действий российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Опытное, Курдюмовка и Майорск. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка и Шевченко ДНР. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника, а также 62 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 137 районах. В районе Днепропетровска уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 реактивных снарядов HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства. Также уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье».
Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, в районе перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов.
- Работа железной дороги в Кривом Роге приостановлена на длительное время из-за ракетного удара по инфраструктуре.
- Электро- и водоснабжение в Киеве почти полностью восстановлено, сообщила городская военная администрация в своем Telegram-канале.
- Во Львовской области Украины одновременно пользоваться электроэнергией и водой могут только 50% потребителей, заявил губернатор области Максим Козицкий.
- Малые страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине, пишет The New York Times. По его словам, запасы 20 из 30 государств альянса «почти на нуле», но остальные 10 все еще могут давать больше вооружения. Среди них — Франция, Германия, Италия и Нидерланды.
Экономика, что с ней происходит
- Парламент Ирана большинством голосов одобрил законопроект о присоединении исламской республики к Шанхайской организации сотрудничества, сообщило агентство Mehr.
- Национальный банк Украины не планирует проводить эмиссию гривны в следующем году, чтобы сохранить возможность сотрудничества с МВФ. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный.
- Производители электроэнергии Украины по состоянию на утро воскресенья могут покрыть только 80% потребления. Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.
- Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает отправлять не менее 10 судов с продовольствием в месяц в страны, которым угрожает голод, в рамках запускаемой им зерновой инициативы.
- Канцлер Германии Олаф Шольц считает маловероятным ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Свою точку зрения он высказал в опубликованном в воскресенье интервью журналу Focus.
- Минфин США ослабил санкции против Венесуэлы и разрешил Chevron добывать нефть в этой стране.
- Правительство РФ решило продлить на три года, до 1 января 2026 года, срок работы устаревших полигонов твердых коммунальных отходов.
- Росбанк c 1 декабря повышает минимальную сумму перевода долларов США через свое мобильное приложение «Росбанк Онлайн» с $15 тысяч до $50 тысяч.
- КАМАЗ планирует начать полномасштабный выпуск грузовиков К5 с независимыми от поставок недружественных стран компонентами в феврале 2023 года.
- Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается в качестве кандидата на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина, сообщает со ссылкой на источники РБК.
Реакция политиков
- Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Поддержка Украины со стороны западных стран влечет для них большие издержки, однако помощь Киеву является лучшим способом поддержать мир, поскольку он получит лучшие позиции за столом переговоров. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag. «Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью», — сказал он.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сохранение независимости Украины необходимо для безопасности Европы.
Реакции: люди. Италия
- Председатель общественно-политического «Движения 5 звезд», бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался за разрешение кризиса на Украине за столом переговоров.
- Нынешний энергетический кризис ставит под угрозу европейскую демократию, считает один из крупнейших предпринимателей Италии, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера. «Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию», — заявил он.
- Энергетический кризис снова продемонстрировал, что по важным стратегическим вопросам Европа далека от общей политики, а разница энергоцен и подходов в ЕС и США грозит коммерческой войной между двумя сторонами Атлантики, заявил бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.
Информация, которую вы могли пропустить
- Служба безопасности Украины пришла с обыском в храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске, сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
- Главный туроператор Венесуэлы компания «Венесолана де турисмо» планирует открыть свои представительства в России, Иране, Мексике и на Кубе.
- Средняя стоимость авиабилетов в Египет из России на зиму снизилась на 66,5%, в Турцию — на 46,7% по сравнению с осенью текущего года. Также снизились цены на перелеты в Дубай — на 37,7%, в Ереван — на 33,5%, в Тбилиси — на 32,9%.
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