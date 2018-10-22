Что известно о новом алтайском министре промышленности Александре Климине

Министром промышленности Алтайского края стал Александр Климин. Ранее он был замминистра промышленности Красноярского края и фигурантом уголовного дела, а после курировал развитие сети зарядных станций для электромобилей. Рассказываем, что известно про нового члена правительства Алтайского края.

Александру Климину 10 декабря исполнится 43 года. В 1998 году он окончил красноярский политех по специальности «Экономика и управление на автомобильном транспорте». В том же году начал трудовую карьеру экономистом на муниципальном предприятии «Красноярскгостранссигнал».

Карьера чиновника

В 1999 году перешел на работу в администрацию Красноярского края, был главным специалистом в управлении экономики. В 2005 году возглавил службу по контролю в области промышленности.

В 2008 году стал заместителем министра промышленности и энергетики. В 2012 году ведомству передали еще и торговлю, а Климина назначили руководителем. В 2014 году он потерял министерский пост «в связи с истечением срока трудового договора» и вернулся на позицию заместителя.

Александр Дементьев и Александр Климин. Анна Зайкова.

Уголовное дело

В 2015 году в отношении Александра Климина возбудили уголовное дело. Прокуратура установила, что когда он был министром, он отказался выдать «Красноярской Металлургической Компании» лицензию на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов. Отказ следователи сочли незаконным и увидели в этом нарушение прав и законных интересов руководителя фирмы.

Весной 2017 года Климин ушел из правительства Красноярского края по собственному желанию. Местные СМИ отмечали, что итог уголовного дела на тот момент был не известен. Прокуратура официально результаты расследования не публиковала.

Чем занимался после минпромторга

После отставки Александр Климин был замом гендиректора по специальным проектам МРСК Сибири. В марте 2018 года экс-чиновник в новой должности открывал зарядные станции для электромобилей в Красноярске и обещал, что подобные появятся и в Барнауле.