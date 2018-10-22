Томенко объявляет состав правительства Алтайского края: трансляция

Первую информацию о новых членах правительства можно составить уже по тем, кто сидит за столом в малом зале. Так, там замечен Павел Дитятев, который станет вице-премьером и министром экономического развития. Также присутствует Александр Лукьянов — он остается аграрным замом Томенко.
Теперь официально:
Ирина Долгова — социальный заместитель,
красноярец Иван Кибардин — надзорный зам,
Александр Лукьянов — аграрный зам,
Владимир Притупов — финансовый зам и министр финансов,
Виталий Снесарь, заместитель и руководитель администрации правительства и губернатора,
красноярец Игорь Степаненко — зам по ЧС,
Елена Безрукова — министр культуры,
Иван Гилев — министр строительства и ЖКХ,
Александр Дементьев — министр транспорта,
Климин Александр — министр промышленности,
Владимир Попрядухин — министр природных ресурсов и экологии,
Александр Чеботаев — министр сельского хозяйства,
Павел Дитятев — заместитель и министр экономического развития.
До этого были назначены:
Максим Костенко — министр образования и науки,
Анрей Степанов — управделами губернатора и правительства,
Владимир Самодуров — управление ветеринарии,
Александр Большаков — управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Из 21 человека 14 назначены. Это две трети — достаточно для легитимности исполнительного органа. Значит, правительство сформировано с сегодняшнего дня. Указ подписан.
Главные неожиданности — министр промышленности Александр Климин и министр транспорта Алекснадр Дементьев.
Коротко о новичках. Александр Климин тоже по сути красноярец. Он родился 10 декабря 1975 года в Новосибирске, но в Красноярске закончил местный технический университет. С 1999 года работал в органах исполнительной власти Красноярского края на должностях связанных, с промышленной политикой. Был замминистра промышленности и энергетики. министром промышленности и торговли, замминистра промышленности, энергетики и торговли. Потом возглавлял службу по контролю в области промышленности Красноярского края. С 2017 года был замом гендиректора по специальным проектам МРСК Сибири.
Новый министр транспорта — интересная персона. 43-летний Александр Дементьев несколько лет назад руководил транспортным комитетом в администрации Барнаула. Потом был гендиректором СРО «Дорожники Алтая», замначальника управления по ЖКХ, первым замом гендиректора «Газпром газораспределение Барнаул». Потом переехал в Воронеж, где стал руководителем транспортного департамента области. Местная пресса беспощадно его критиковала. После его работой стал недоволен и губернатор Алексей Гордеев. Он указал Александру Дементьеву на плохую организацию дорожных работ в Воронеже в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»., пишет РБК.
Дементьев ушел по собственному желанию. С 2017 года работал замначальника инспекции Счетной палаты РФ.
Про «чрезвычайного» зама Игоря Степененко мы подробно писали ранее: земляк Томенко, педагог и мэр.
А вот подробный профайл про еще одного красноярца Ивана Кибардина, который стал «контролирующим» замом.
Таким образом, в алтайском правительстве теперь помимо Томенко трое красноярцев: заместители Иван Кибардин и Игорь Степаненко, а также промышленный министр Александр Климин. Интересно, что не объявили промышленного зама — им тоже должен был стать красноярец Дмитрий Усенков. Однако с ним пока заминка.
На сегодня это все назначенцы. Сроки назначения остальных зампредов, министров и начальников управлений пока неизвестны.
Почти точно будет еще один красноярец — 41-летний Дмитрий Попов, который станет министром здравоохранения. Его кандидатура сейчас на утверждении. До этого он занимал пост замминистра здравоохранения Красноярского края. Накануне он подал в отставку из-за истории с закупкой льготных лекарств и возникшим дефицитом медикаментов.
Немного подробностей про нового экономического зама: Павел Дитятев, 41 год, теперь министр экономического развития края. Прежняя должность — замминистра финансов. В минфине работает почти 20 лет — с 1999 года, на посту заместителя с апреля 2009 года. «Энергичный, въедливый, требовательный», — отзываются о нем.
Пока остаются без официально назначенных руководителей следующие ведомства:
• министерство цифрового развития и связи,
• министерство спорта,
• министерство соцзащиты,
• министерство здравоохранения,
• управление по развитию туризма и курортной деятельности,
• управление по труду и занятости населения,
• управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры,
• управление по обеспечению деятельности мировых судей,
• управление ЗАГС,
• управление делами губернатора и правительства,
• постоянное представительство края в Москве,
• управление молодежной политики и реализации программ развития,
• управление печати и массовых коммуникаций,
• управление по госрегулированию цен и тарифов,
• управление имущественных отношений,
• управление госохраны объектов культурного наследия.
По данным «Банкфакса», процесс назначений затянулся, потому что команда Томенко оказалась в кадровом тупике: некоторых кандидатов на посты министров и зампредов «забраковали» силовики, а остальные попросту уходят в отказ. Так, по словам источников, председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов отказался от должности «социального» министра, а лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов открестился от должности зампреда, курирующего спорт, культуру, молодежную политику и СМИ.
На этом мы заканчиваем трансляцию.