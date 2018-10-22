Томенко объявляет состав правительства Алтайского края: трансляция

11:30

Новый министр транспорта — интересная персона. 43-летний Александр Дементьев несколько лет назад руководил транспортным комитетом в администрации Барнаула. Потом был гендиректором СРО «Дорожники Алтая», замначальника управления по ЖКХ, первым замом гендиректора «Газпром газораспределение Барнаул». Потом переехал в Воронеж, где стал руководителем транспортного департамента области. Местная пресса беспощадно его критиковала. После его работой стал недоволен и губернатор Алексей Гордеев. Он указал Александру Дементьеву на плохую организацию дорожных работ в Воронеже в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»., пишет РБК.

Дементьев ушел по собственному желанию. С 2017 года работал замначальника инспекции Счетной палаты РФ.