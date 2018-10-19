Кто такой Игорь Степаненко, будущий член правительства Алтайского края?

По словам вице-премьера правительства края Виталия Снесаря, одним из двух красноярцев, якобы уже утвержденных в новый состав кабинета министров, станет Игорь Степаненко. До этого он работал замглавы аппарата правительства Красноярского края. Altapress.ru рассказывает, что еще о нем известно.

Земляк Томенко

Игорь Борисович Степаненко родился 27 июля 1963 года (ему 55 лет), следует из данных красноярского избиркома.

Он выходец из Норильска, откуда родом и алтайский губернатор Виктор Томенко.

Педагог

По образованию Степаненко, судя по всему, педагог. Он работал учителем истории, а затем стал и директором школы № 11. Об этом писали в газете «Заполярная правда».

Во втором ряду крайние слева — Иван Кибардин и Игорь Степаненко. altapress.ru

Городской глава

Судя по архивам «Заполярной правды», в 1996 году Степаненко впервые выиграл выборы мэра города Кайеркан. Это произошло через шесть лет после того, как этот пост покинула его мать. Реакция мамы была своеобразной (из рассказа Степаненко газете «Заполярная правда»).

Игорь Степаненко:

Когда я позвонил маме и сказал: «Поздравь меня!» — она, еще ничего не зная, полуутвердительно-полувопросительно произнесла: «Ты, наверное, глава администрации… Ну и дурак». Вот так своеобразно поздравила меня моя замечательная мама.

С 2004 года Кайеркан стал районом Норильска. С 2002 года Степаненко даже совмещал должности главы Кайеркана и замглавы Норильска по социальным вопросам, писал Regnum.ru.

Судя по публикациям в «Заполярной правде», Степаненко стал инициатором многих социальных акций, таких, например, как «Подари ветерану час». Он же еще будучи учителем организовал для школьников археологический кружок — летом ребята ездили в экспедиции по Красноярскому краю.

В 2003 году, в период кризиса власти в Норильске, Степаненко рассматривали как возможного кандидата на пост мэра — креатуры «Норильского никеля», писал «Коммерсант». Но тогда он сделал заявление об отсутствии притязаний на это место.

В 2006 году Степаненко баллотировался в депутаты горсовета Норильска от «Единой России». Выиграл, но позже отказался от мандата.

Краевой чиновник

В конце 2000-х Игорь Степаненко перешел на работу в правительство Красноярского края. Как писал 1line.info, сначала он руководил управлением приоритетных национальных и краевых проектов. Затем, в 2009 году, он стал начальником управления внешних связей губернатора.

В 2012 году Степаненко перевели на должность замруководителя аппарата правительства. Эту должность он занимал до недавнего времени.

Владелец ретромобиля

В 2017 году доход Степаненко составил 1,633 млн рублей. У него есть дачный участок, квартира и ретромобиль «Волга» ГАЗ — 21 (Р). Доход его жены составил 891 тысячу рублей, она владеет 2 земельными участками, ½ квартиры и автомобилем Skoda Octavia.

Противник «драконовских» мер

В одном из интервью Игорь Степаненко сказал, что не сторонник кадровых «драконовских» методов: