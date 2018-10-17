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Два красноярца и кто-то из европейской части: Снесарь анонсировал перемены в алтайском правительстве

Из «старой» команды министров в новом составе правительства Алтайского останутся семь человек, сообщил «Континент Сибирь» со ссылкой на вице-премьера Виталия Снесаря. Кто именно это будет, он комментировать не стал, так как согласования кандидатур еще ведутся.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова

Снесарь сообщил, что сейчас утверждены шесть кандидатур. В том числе двое — из Красноярска: экс-руководитель аппарата правительства Красноярского края Иван Кибардин и бывший замруководителя аппарата Игорь Степаненко.

Также, по словам Снесаря, в составе нового правительства будут представители из «европейской части России, у которых есть своя история с Алтайским краем».

Сам господин Снесарь уверен, что сохранит свой пост, но, как и предполагал altapress.ru, займется исключительно аппаратной работой. Внутриполитический блок будет усилен и у него появится отдельный вице-премьер. «Человека на это место еще подбирают», — сказал Снесарь.

В число семерки «старичков», по данным altapress.ru, помимо Снесаря, могут попасть вице-премьер и министр финансов Владимир Притупов, аграрный заместитель Александр Лукьянов, глава минстройтранса Иван Гилев.

Напомним, 15 октября губернатор Виктор Томенко пообещал сделать основные назначения до 22 октября. Правительство будет считаться сформированным, если в нем утвердят две трети состава.

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