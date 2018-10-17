Два красноярца и кто-то из европейской части: Снесарь анонсировал перемены в алтайском правительстве

Из «старой» команды министров в новом составе правительства Алтайского останутся семь человек, сообщил «Континент Сибирь» со ссылкой на вице-премьера Виталия Снесаря. Кто именно это будет, он комментировать не стал, так как согласования кандидатур еще ведутся.