Два красноярца и кто-то из европейской части: Снесарь анонсировал перемены в алтайском правительстве

Снесарь сообщил, что сейчас утверждены шесть кандидатур. В том числе двое — из Красноярска: экс-руководитель аппарата правительства Красноярского края Иван Кибардин и бывший замруководителя аппарата Игорь Степаненко.
Также, по словам Снесаря, в составе нового правительства будут представители из «европейской части России, у которых есть своя история с Алтайским краем».
Сам господин Снесарь уверен, что сохранит свой пост, но, как и предполагал altapress.ru, займется исключительно аппаратной работой. Внутриполитический блок будет усилен и у него появится отдельный вице-премьер. «Человека на это место еще подбирают», — сказал Снесарь.
В число семерки «старичков», по данным altapress.ru, помимо Снесаря, могут попасть вице-премьер и министр финансов Владимир Притупов, аграрный заместитель Александр Лукьянов, глава минстройтранса Иван Гилев.
Напомним, 15 октября губернатор Виктор Томенко пообещал сделать основные назначения до 22 октября. Правительство будет считаться сформированным, если в нем утвердят две трети состава.