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Томенко изменил структуру правительства Алтайского края — главное

В новой структуре правительства Алтайского края, проект которой губернатор Виктор Томенко передал в алтайское заксобрание, есть несколько принципиально новых позиций. Altapress.ru выделил главное.

Правительство Алтайского края.
Правительство Алтайского края.
Анна Зайкова

1. В структуре больше нет первых заместителей.

2. Число заместителей увеличилось с 8 до 9.

3. Появилось два вице-премьера с совершенно новым функционалом: один будет курировать ЧС, другой — регулировать работу преимущественно контролирующих ведомств.

4. Произошло значимое перераспределение функционала между некоторыми замами. Например, раньше только один зам курировал работу ведомств, входящих в администрации губернатора и правительства. Теперь их будет два, и у каждого — дополнительные сферы ответственности.

Скажем, раньше Андрей Щукин (уволился 12 октября) курировал только управления по культуре и по спорту. Теперь вес этого зама изменился принципиально. Ему не просто добавили управление печати, отдельное ведомство по молодежной политике и общественному развитию, а также повысили культурное и спортивное ведомства до министерств.

Вероятнее всего, именно ему подчинят департамент информационной политики. И таким образом этот зам станет по сути идеологическим: он будет курировать всю медиасферу, общественную политику и культуру. А если этому же заместителю отдадут еще и контроль за проведением выборов (а такие слухи ходили), то картина сложится исчерпывающая.

5. Появились новые министерства, управления и инспекции. Некоторые увеличили свой вес, другие потеряли в статусе.

Министерства:

  • министерство цифрового развития и связи,
  • министерство транспорта (выделили из прежнего минстройтранса),
  • министерство культуры (преобразовано из управления),
  • министерство спорта (преобразовано из управления),
  • министерство промышленности и энергетики (преобразовано из управления).

Управления:

  • управление по труду и занятости (выделили из минтрудсоцзащиты),
  • управление имущественных отношений (понизили в статусе, раньше это было министерство),
  • управление молодежной политики и реализации программ развития.

Инспекции:

  • инспекция по контролю в области градостроительной деятельности,
  • инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
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