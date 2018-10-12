В новой структуре правительства Алтайского края, проект которой губернатор Виктор Томенко передал в алтайское заксобрание, есть несколько принципиально новых позиций. Altapress.ru выделил главное.

1. В структуре больше нет первых заместителей.

2. Число заместителей увеличилось с 8 до 9.

3. Появилось два вице-премьера с совершенно новым функционалом: один будет курировать ЧС, другой — регулировать работу преимущественно контролирующих ведомств.

4. Произошло значимое перераспределение функционала между некоторыми замами. Например, раньше только один зам курировал работу ведомств, входящих в администрации губернатора и правительства. Теперь их будет два, и у каждого — дополнительные сферы ответственности.

Скажем, раньше Андрей Щукин (уволился 12 октября) курировал только управления по культуре и по спорту. Теперь вес этого зама изменился принципиально. Ему не просто добавили управление печати, отдельное ведомство по молодежной политике и общественному развитию, а также повысили культурное и спортивное ведомства до министерств.

Вероятнее всего, именно ему подчинят департамент информационной политики. И таким образом этот зам станет по сути идеологическим: он будет курировать всю медиасферу, общественную политику и культуру. А если этому же заместителю отдадут еще и контроль за проведением выборов (а такие слухи ходили), то картина сложится исчерпывающая.

5. Появились новые министерства, управления и инспекции. Некоторые увеличили свой вес, другие потеряли в статусе.

Министерства:

министерство цифрового развития и связи,

министерство транспорта ( выделили из прежнего минстройтранса),

выделили из прежнего минстройтранса), министерство культуры ( преобразовано из управления),

преобразовано из управления), министерство спорта ( преобразовано из управления),

преобразовано из управления), министерство промышленности и энергетики ( преобразовано из управления).

Управления:

управление по труду и занятости ( выделили из минтрудсоцзащиты),

выделили из минтрудсоцзащиты), управление имущественных отношений ( понизили в статусе , раньше это было министерство),

понизили в статусе раньше это было министерство), управление молодежной политики и реализации программ развития.

Инспекции: