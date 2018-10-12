1. В структуре больше нет первых заместителей.
2. Число заместителей увеличилось с 8 до 9.
3. Появилось два вице-премьера с совершенно новым функционалом: один будет курировать ЧС, другой — регулировать работу преимущественно контролирующих ведомств.
4. Произошло значимое перераспределение функционала между некоторыми замами. Например, раньше только один зам курировал работу ведомств, входящих в администрации губернатора и правительства. Теперь их будет два, и у каждого — дополнительные сферы ответственности.
Скажем, раньше Андрей Щукин (уволился 12 октября) курировал только управления по культуре и по спорту. Теперь вес этого зама изменился принципиально. Ему не просто добавили управление печати, отдельное ведомство по молодежной политике и общественному развитию, а также повысили культурное и спортивное ведомства до министерств.
Вероятнее всего, именно ему подчинят департамент информационной политики. И таким образом этот зам станет по сути идеологическим: он будет курировать всю медиасферу, общественную политику и культуру. А если этому же заместителю отдадут еще и контроль за проведением выборов (а такие слухи ходили), то картина сложится исчерпывающая.
5. Появились новые министерства, управления и инспекции. Некоторые увеличили свой вес, другие потеряли в статусе.
Министерства:
- министерство цифрового развития и связи,
- министерство транспорта (выделили из прежнего минстройтранса),
- министерство культуры (преобразовано из управления),
- министерство спорта (преобразовано из управления),
- министерство промышленности и энергетики (преобразовано из управления).
Управления:
- управление по труду и занятости (выделили из минтрудсоцзащиты),
- управление имущественных отношений (понизили в статусе, раньше это было министерство),
- управление молодежной политики и реализации программ развития.
Инспекции:
- инспекция по контролю в области градостроительной деятельности,
- инспекция финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.