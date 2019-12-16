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Политика

Угроза суверенитету: Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин дал оценку призыву лидера Компартии Японии Кадзуо Сии о том, чтобы объявить Курилы частью Японии. По словам Володина, это угроза суверенитету России, передает РИА Новости.

Курилы.
Курилы.
commons.wikimedia.org, СС0

Ранее Кадзуо Сии заявил, что Япония может «заполучить» острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.

Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркнул, что такие заявления подрывают доверие стран друг к другу. «Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?» — задался вопросом российский политик.

Напомним, что Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Российская сторона настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. При этом судьба островов Кунашир и Итуруп не затрагивалась.

Последующие переговоры сторон ни к чему не привели, и мирный договор по сей день не подписан.

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