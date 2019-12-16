Угроза суверенитету: Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии

Ранее Кадзуо Сии заявил, что Япония может «заполучить» острова южной части Курильской гряды, если начнет претендовать в том числе и на северную часть архипелага.
Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркнул, что такие заявления подрывают доверие стран друг к другу. «Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?» — задался вопросом российский политик.
Напомним, что Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Российская сторона настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. При этом судьба островов Кунашир и Итуруп не затрагивалась.
Последующие переговоры сторон ни к чему не привели, и мирный договор по сей день не подписан.