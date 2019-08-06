Украина нашла замену российскому топливу

Украина обеспечила альтернативные поставки дизельного топлива в страну и заместила импорт из России, который полностью прекратился с 1 августа. Об этом заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, пишет ТАСС.

По словам Геруса, нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива на нефтебазах Украины (дополнительно более 40 тысяч тонн), когда еще не действовали специальные пошлины, и собираются его реализовывать.

Кроме того, Украина рассчитывает на дополнительный импорт дизеля из Белоруссии. Белорусский НПЗ перенес сроки ремонта на месяц, а также нарастил поставки по трубопроводам. «Из трубы дизель перегружается в цистерны и попадает на Украину», — пояснил Герус. Кроме того, увеличились поставки топлива из Литвы и стран ЕС, а также незначительно растет производство на НПЗ Украины.

«Мы видим, что этот ресурс (в совокупности) с запасом перекрывает поставки дизеля из РФ», — заявил представитель Зеленского и добавил, что в целом в августе Киев ожидает снижения импорта дизельного топлива из РФ в два раза.