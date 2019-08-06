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7 августа
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Политика

Украина нашла замену российскому топливу

Украина обеспечила альтернативные поставки дизельного топлива в страну и заместила импорт из России, который полностью прекратился с 1 августа. Об этом заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, пишет ТАСС.

Владимир Зеленский, президент Украины.
Владимир Зеленский, президент Украины.
president.gov.ua

По словам Геруса, нефтетрейдеры накопили дополнительные запасы российского топлива на нефтебазах Украины (дополнительно более 40 тысяч тонн), когда еще не действовали специальные пошлины, и собираются его реализовывать.

Кроме того, Украина рассчитывает на дополнительный импорт дизеля из Белоруссии. Белорусский НПЗ перенес сроки ремонта на месяц, а также нарастил поставки по трубопроводам. «Из трубы дизель перегружается в цистерны и попадает на Украину», — пояснил Герус. Кроме того, увеличились поставки топлива из Литвы и стран ЕС, а также незначительно растет производство на НПЗ Украины.

«Мы видим, что этот ресурс (в совокупности) с запасом перекрывает поставки дизеля из РФ», — заявил представитель Зеленского и добавил, что в целом в августе Киев ожидает снижения импорта дизельного топлива из РФ в два раза.

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