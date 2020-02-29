Украина не будет праздновать День Победы

Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, об этом в интервью телеканалу «Украина 24» заявил глава МИД страны Вадим Пристайко, пишет РИА Новости.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

День Победы 9 мая остается на Украине государственным праздником, однако основные официальные события по случаю окончания войны на государственном уровне проходят именно 8 мая.

Вадим Пристайко,

глава МИД Украины: