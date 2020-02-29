Украина не будет праздновать День Победы

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы 9 мая остается на Украине государственным праздником, однако основные официальные события по случаю окончания войны на государственном уровне проходят именно 8 мая.
Вадим Пристайко,
глава МИД Украины:
Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование.