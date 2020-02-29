Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 февраля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Украина не будет праздновать День Победы

Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, об этом в интервью телеканалу «Украина 24» заявил глава МИД страны Вадим Пристайко, пишет РИА Новости.

Полиция и "Бессмертный полк".
Полиция и "Бессмертный полк".
мвд.рф

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

День Победы 9 мая остается на Украине государственным праздником, однако основные официальные события по случаю окончания войны на государственном уровне проходят именно 8 мая.

Вадим Пристайко,
глава МИД Украины:

Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость