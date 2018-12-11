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Политика
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Украина официально перестала дружить с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщает ТАСС.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Петр Порошенко заявил, что непродление договора — это часть стратегии Украины «на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентации на Европу».

Следующие этапы — безвизовый режим, соглашение об ассоциации с ЕС, создание независимой украинской церкви, выход из СНГ, появление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание профессиональной украинской армии и поддержка украинского языка.

Событие прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина. По заявлению чиновника, этот шаг не в интересах украинцев, которые поддерживают родственные и братские связи с россиянами. «С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам», — заявил Песков.

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