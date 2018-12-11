Украина официально перестала дружить с Россией

Петр Порошенко заявил, что непродление договора — это часть стратегии Украины «на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентации на Европу».
Следующие этапы — безвизовый режим, соглашение об ассоциации с ЕС, создание независимой украинской церкви, выход из СНГ, появление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО, создание профессиональной украинской армии и поддержка украинского языка.
Событие прокомментировал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина. По заявлению чиновника, этот шаг не в интересах украинцев, которые поддерживают родственные и братские связи с россиянами. «С нашей точки зрения, это является проявлением неуважения к своему собственному народу, к его интересам», — заявил Песков.