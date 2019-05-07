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Политика

Украинский эксперт оценил, что страна потеряла от разрыва отношений с Россией

Киев понес в 13 раз больше потерь, чем Москва, из-за падения объемов торговли с Россией. Об этом в эфире онлайн-студии CapitalTV заявил директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Оборванный флаг Украины.
Оборванный флаг Украины.
СС0

По его словам, с 2013 года внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. «При этом экспорт наш упал больше, чем в четыре раза, импорт из России упал чуть меньше, чем в три раза», — сказал Саливон.

Эксперт подчеркнул, что эти расчеты не учитывают российский газ, закупаемый Украиной в Словакии и других странах. С его учетом объем торговли Украины с Россией упал примерно на 11,5 млрд долларов. «Только 11,5 миллиарда долларов для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП», — заявил Саливон.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда кабмин Украины принял постановление об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и о вводе эмбарго на ряд российских товаров. После этого списки санкций неоднократно расширяли. Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, пишет РИА Новости.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, основным из которых был российский, оценивали в 15 млрд долларов. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономика страны потеряла из-за «агрессии» России 16 процентов ВВП, сообщает «Лента.ру».

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