Украина рассказала, при каких условиях вернет Донбасс силой

Операция для возвращения Донбасса может состояться после усиления армии. Еще одно необходимое условие — ослабление России до такой степени, что она прекратит поддерживать ополченцев. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью проекту «Радио Свобода» «Донбасс. Реалии», сообщил РБК.

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли реализация хорватского сценария (силовой возврат неподконтрольных Киеву территорий), он подтвердил: «Вооруженные силы должны быть к этому готовы».

То, насколько это будет возможно, зависит от поддержки со стороны зарубежных партнеров Украины, добавил Кривонос. «Потому что если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария», — пояснил он.

Чиновник отметил, что силовой вариант возможен только после реализации комплекса мероприятий, целью которых должно стать прекращение поддержки Донбасса со стороны России.

В их числе — усиление санкций против Москвы, создание надежной системы обороны и усиление армии, подготовка к активным наступательным действиям.

«Тогда после усиления санкций и ослабления России мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов», — объяснил он.

Что такое «хорватский сценарий»?

Что такое «хорватский сценарий»? В Хорватии в годы распада Югославии сформировалась Республика Сербская Краина — самопровозглашенная автономия хорватских сербов. В мае и августе 1995 года хорватская армия, проведя несколько военных операций, восстановила контроль над территорией.

В результате боевых действий, по различным оценкам, погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч мирных жителей, десятки тысяч людей стали беженцами.