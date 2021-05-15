Украина создаст национальные кибервойска

Как сообщил телеканалу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, решение о создании кибервойск поддержал 21 участник закрытого заседания СНБО.
«Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это», — подчеркнул Данилов.
На заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых — утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
В последнее время на юго-востоке Украины усиливается напряженность. В самопровозглашенных республиках Донбасса обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, и подчеркивали, что не собираются ни на кого нападать.