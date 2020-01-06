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Политика

Украина установит памятник Бандере на границе с Курской областью

В украинском городе Конотоп может появиться памятник Степану Бандере, сообщают РИА «Новости». Место расположено в 40 километрах от границы с Россией.

Украина.
Украина.
Открытые источники в Интернете (ССО)

О планах рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем аккаунте на Facebook.

«Посоветовавшись с мэром Конотопа Артемом Семинихиным, мы приняли решение установить там памятник. К сожалению, там нет улицы Степаны Бандеры, не хватило двух голосов для переименования <…> Нам не все равно, под каким памятников встречаться, на каком языке говорить и в какую церковь ходить», — написал он.

Этот монумент станет самым восточным памятником националисту в стране. Авторы идеи планируют, что его установят лицом к российской границе, чтобы «Бандера смотрел на Кремль».

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