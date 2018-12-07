Украина заявила, что продолжит пользоваться Керчинским проливом

По его словам, украинские военные «будут совершать переходы с соблюдением всех международных норм и прав», когда будут к этому готовы.

Опрошенные изданием российские эксперты отмечают, что украинским кораблям разрешено проходить через Керченский пролив. Это предусматривает соглашение, подписанное Россией и Украиной в 1993 году. Но при этом они должны соблюдать международные нормы и правила судоходства, а также требования прохода через территориальные воды России.

Адмирал Виктор Кравченко напомнил, что, когда Крым был в составе Украины, российские корабли ходили через Керченский пролив с разрешения диспетчера украинской стороны, причем за каждый проход платили пошлину. Сегодня же украинские корабли ходят там бесплатно. Если Украина продолжит нагнетать обстановку, эти привилегии могут быть пересмотрены, сказал адмирал.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в проливе три украинских судна с 24 членами экипажей. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы. В ответ Украины ввела режим военного положения и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.