Украинец объяснил, за что толкнул российскую журналистку Скабееву, и отказался извиняться

Редактор украинского электронного издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко рассказал, почему толкнул в ПАСЕ пытавшуюся взять интервью журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву. По словам Сидоренко, Скабеева провоцировали и влезла в прямой эфир, поэтому он вынужден был применить к ней силу. Однако украинский журналист отказался извиняться перед коллегой.

После того, как Скабееву оттолкнул Сидоренко, к россиянке в ПАСЕ также применли силу и депутат верховной рады Борислав Берёза. Тот также не стал извиняться.

Сергей Сидоренко написал на своей странице в Facebook, что ему нечем гордиться за свой поступок. Но он считает, что поступил так, как должен был сделать любой на его месте.

Инцидент произошел во время выступления перед телекамерами вице-спикера верховной рады Ирины Геращенко. По словам Сидоренко, Скабеева мешала депутату «подталкивала её и при этом влезла в прямой эфир». Украинский журналист считает, что Скабеева просто провоцировала Геращенко. Поэтому он решил применить силу к женщине.

Тем не менее Сидоренко признает, что нарушил правила для журналистов и готов понести за это некое пропорциональное наказание. Но извиняться за свой поступок не намерен.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пристыдил украинского депутата Березу за то, что тот толкал Ольгу Скабееву, пишет RT.

Рамзан Кадыров,

глава Чечни:

Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. Теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской девушки и журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали.

Он также призвал Берёзу принести журналистке извинения, в противном случае депутат рискует получить «звонкую оплеуху» от «истинного мужчины, который в любом месте его достанет».