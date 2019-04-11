Украинская журналистка вызвала российскую телеведущую на «баттл»

«Раз ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты „Соколова — Скабеева“. Как тебе идейка? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа. Надеюсь, ты не ссыкуха», — отметила украинская журналистка в ролике.

Дебаты журналистка предлагает провести в онлайн-формате или устроить телемост. Соколова дала Скабеевой 24 часа на принятие решения.

Издание отмечает, что в своем посте Соколова написала фамилию российской телеведущей с ошибкой — «Скобеева».

В описании YouTube-канала программы «Вечер с Яниной Соколовой» говорится в частности: «борьба с российской пропагандой — это наше с вами общее дело», «вата должна гореть ярко».

Скабеева ведет стримы под названием #СеемДобро на YouTube-канале передачи «60 минут».