Украинские дипломаты стыдились «регулярно мятых штанов» Порошенко

Юрий Ладный занимал должность в 2010—2014 годах. Как пишет РИА Новости, на вопрос журналиста о том, почему у украинского лидера «регулярно мятые штаны», он отметил, что Порошенко всегда пренебрегал правилами пристойного внешнего вида.

«Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и о всех его гражданах. Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица», — сказал экс-глава протокола.

Отметим, что президентский протокол может давать главе государства рекомендации о выборе одежды только в исключительных случаях.

Внешний вид Порошенко часто обсуждают и критикуют в соцсетях. В январе пользователям не понравились слишком помятые брюки, в которых президент запечатлен на семейной рождественской фотографии, передает телеканал 360. В том же месяце он заправил брюки в пиджак, а в марте главу государства сфотографировали в храме в Тернополе, когда пиджак у него выглядит так, будто президент что-то под ним спрятал.