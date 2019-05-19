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Политика

Украинские дипломаты стыдились «регулярно мятых штанов» Порошенко

Экс глава президентского протокола Украины Юрий Ладный в интервью «Вестям Украина» признался, что многие украинские дипломаты стыдились из-за внешнего вида Петра Порошенко. Бывший президент не приемлет критику и замечания, заметил Ладный.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Юрий Ладный занимал должность в 2010—2014 годах. Как пишет РИА Новости, на вопрос журналиста о том, почему у украинского лидера «регулярно мятые штаны», он отметил, что Порошенко всегда пренебрегал правилами пристойного внешнего вида.

«Что отображалось не только на его образе, но и на восприятии всех граждан Украины за рубежом, поскольку по президенту судят и о всех его гражданах. Многим нашим дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид первого лица», — сказал экс-глава протокола.

Отметим, что президентский протокол может давать главе государства рекомендации о выборе одежды только в исключительных случаях.

Внешний вид Порошенко часто обсуждают и критикуют в соцсетях. В январе пользователям не понравились слишком помятые брюки, в которых президент запечатлен на семейной рождественской фотографии, передает телеканал 360. В том же месяце он заправил брюки в пиджак, а в марте главу государства сфотографировали в храме в Тернополе, когда пиджак у него выглядит так, будто президент что-то под ним спрятал.

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