Украинские СМИ: умер Евгений Пригожин. Правда ли это, и что известно о бизнесмене

Кто такой Пригожин?
Евгений Пригожин — российский миллиардер, доверенное лицо президента Владимира Путина. Как сообщает РБК, с декабря 2016 года он находится под санкциями США.
Там уверены, что бизнесмен контролирует Агентство интернет-исследований и ЧВК «Вагнер». Однако Пригожин это отрицал.
Карьера Евгения Пригожина
В начале карьеры, в 1990-х, Евгений Пригожин продавал хот-доги, а с 1991 по 1997 год развивал сеть продуктовых магазинов.
В 1995-м он открыл бар-магазин «Винный клуб» в Санкт-Петербурге, в 1996-м — ресторан «Старая таможня», далее — заведения «Русский китч», «Семь сорок» и «Строгановский дворец», а также ресторан в Доме правительства в 2009 году.
Пригожин женат?
Да, женат. У него трое детей.
А что о Пригожине говорили в ФБР?
ФБР причислила Пригожина к 13 россиянам, которых объявили в розыск на вторжение в выборы американского президента в 2016-м.
Правда, что Пригожин умер?
«Украинские ресурсы разгоняют гибель Пригожина — не подтверждаем», — ссылается «Лента.ру» на военного корреспондента Юрия Котенка.