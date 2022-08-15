Украинские СМИ: умер Евгений Пригожин. Правда ли это, и что известно о бизнесмене

Украинские СМИ распространяют информацию о смерти бизнесмена Евгения Пригожина, якобы произошедшей в результате удара ВСУ по штабу частной военной компании «Вагнер» в Попасной. Что об этом известно, и подтверждают ли гибель миллиардера — в нашем материале.

Кто такой Пригожин?

Евгений Пригожин — российский миллиардер, доверенное лицо президента Владимира Путина. Как сообщает РБК, с декабря 2016 года он находится под санкциями США.

Там уверены, что бизнесмен контролирует Агентство интернет-исследований и ЧВК «Вагнер». Однако Пригожин это отрицал.

Карьера Евгения Пригожина

В начале карьеры, в 1990-х, Евгений Пригожин продавал хот-доги, а с 1991 по 1997 год развивал сеть продуктовых магазинов.

В 1995-м он открыл бар-магазин «Винный клуб» в Санкт-Петербурге, в 1996-м — ресторан «Старая таможня», далее — заведения «Русский китч», «Семь сорок» и «Строгановский дворец», а также ресторан в Доме правительства в 2009 году.

Деньги. Финансы. pexels.com

Пригожин женат?

Да, женат. У него трое детей.

А что о Пригожине говорили в ФБР?

ФБР причислила Пригожина к 13 россиянам, которых объявили в розыск на вторжение в выборы американского президента в 2016-м.

Правда , что Пригожин умер?