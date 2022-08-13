13 августа
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Политика

ФБР нашла «совершенно секретные» документы при обыске у Трампа

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске частной резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде нашли «совершенно секретные» документы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

По информации журналистов, четыре набора бумажных носителей проходили под грифом «совершенно секретно», еще три — «конфиденциально». О чем были документы, издание не уточняет.

В общей сложности изъято 20 коробок различных вещей. Особенно корреспонденты обратили внимание на графу описи, именованную как «информация о президенте Франции».

Ранее сообщалось, что около 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа. По данным журналистов, представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году, в том числе секретные.

При обыске присутствовала адвокат Трампа Кристина Бобб, в то время как владелец резиденции находился в Нью-Йорке.

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