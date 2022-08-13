ФБР нашла «совершенно секретные» документы при обыске у Трампа

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске частной резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде нашли «совершенно секретные» документы. Об этом сообщает газета Wall Street Journal .

По информации журналистов, четыре набора бумажных носителей проходили под грифом «совершенно секретно», еще три — «конфиденциально». О чем были документы, издание не уточняет.

В общей сложности изъято 20 коробок различных вещей. Особенно корреспонденты обратили внимание на графу описи, именованную как «информация о президенте Франции».

Ранее сообщалось, что около 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа. По данным журналистов, представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году, в том числе секретные.

При обыске присутствовала адвокат Трампа Кристина Бобб, в то время как владелец резиденции находился в Нью-Йорке.