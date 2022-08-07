8 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Трамп назвал США «посмешищем» и страной третьего мира

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал неожиданную характеристику США, назвав государство «посмешищем» и страной третьего мира. Выступление транслировалось на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

«Мы во многих отношениях государство третьего мира, — подчеркнул экс-глава Белого дома. — Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, чья система образования находится в конце любого списка».

Трамп добавил, что сейчас Вашингтон «больше не уважают и не слушают», из-за чего американское государство «превратилось в посмешище».

Политик выразил убежденность, что во время его президентства дело обстояло совсем по-другому.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года. Об этом бывший президент США заявил на апрельском митинге в Северной Каролине.

Напомним, глава китайского МИД Ван И заявил, что китайские власти считают необходимым консолидацию сил мирового сообщества для противодействия вмешательству США во внутренние дела других стран.

Это произошло после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетала в Тайвань, несмотря на предупреждения Китая об «ответных мерах».

Дело в том, что КНР считает Тайвань своей территорией и хочет вернуть его. Россия поддерживает такую позицию. Однако остров объявляет о своей независимости.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость