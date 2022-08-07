Трамп назвал США «посмешищем» и страной третьего мира

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал неожиданную характеристику США, назвав государство «посмешищем» и страной третьего мира. Выступление транслировалось на сайте американской сети кабельного и спутникового телевидения C-SPAN .

«Мы во многих отношениях государство третьего мира, — подчеркнул экс-глава Белого дома. — Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, чья система образования находится в конце любого списка».

Трамп добавил, что сейчас Вашингтон «больше не уважают и не слушают», из-за чего американское государство «превратилось в посмешище».

Политик выразил убежденность, что во время его президентства дело обстояло совсем по-другому.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года. Об этом бывший президент США заявил на апрельском митинге в Северной Каролине.

Напомним, глава китайского МИД Ван И заявил, что китайские власти считают необходимым консолидацию сил мирового сообщества для противодействия вмешательству США во внутренние дела других стран.

Это произошло после того, как спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прилетала в Тайвань, несмотря на предупреждения Китая об «ответных мерах».

Дело в том, что КНР считает Тайвань своей территорией и хочет вернуть его. Россия поддерживает такую позицию. Однако остров объявляет о своей независимости.