Женщина, взбудоражившая мир. Кто такая Нэнси Пелоси, и почему за ее приключениями в Тайване наблюдали 3 млн человек

Нэнси Пелоси — спикер конгресса США, которая накануне прилетала в Тайвань, несмотря на предупреждения Китая об «ответных мерах». За ее перемещением — в режиме реального времени — наблюдали 2,92 млн человек со всего мира. Что произошло, чем грозит визит политика на островное государство, и почему это заинтересовало людей — в нашем материале.

В каких отношениях Китай и Тайвань?

Китай считает Тайвань своей территорией и хочет вернуть его. Однако остров считает себя независимым.

Зачем и почему Пелоси полетела на Тайвань?

По словам 82-летней Пелоси, она отправилась Тайвань, чтобы ему и его жителям «продемонстрировать поддержку».

Спикер на протяжении всей карьеры критикует КНР. И, кстати, она — самый высокопоставленный политик, приехавший на остров с 1997 года.

Как визит Пелоси прокомментировали в Китае?

«Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает „принцип одного Китая“ и положения трех китайско-американских коммюнике. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. <…> Визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», — заявили в МИД КНР.

Сколько человек следили за приземлением Пелоси?

К моменту приземления в аэропорту Тайбэя за самолетом Пелоси следили более 708 тыс. человек по всему миру.

А в России как отреагировали?

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала поступок Пелоси «провокацией в прямом эфире».

«Россия солидарна с Китаем и понимает его чувствительное отношение к вопросу по Тайваню, США здесь выбирают путь конфронтации — и ничего хорошего это не сулит», — добавил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков — «Известия».

Правда , что Пелоси уже возвращается в США?

Да. Как сообщает РИА Новости, Нэнси Пелоси готовится покинуть Тайвань.