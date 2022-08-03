Женщина, взбудоражившая мир. Кто такая Нэнси Пелоси, и почему за ее приключениями в Тайване наблюдали 3 млн человек

В каких отношениях Китай и Тайвань?
Китай считает Тайвань своей территорией и хочет вернуть его. Однако остров считает себя независимым.
Зачем и почему Пелоси полетела на Тайвань?
По словам 82-летней Пелоси, она отправилась Тайвань, чтобы ему и его жителям «продемонстрировать поддержку».
Спикер на протяжении всей карьеры критикует КНР. И, кстати, она — самый высокопоставленный политик, приехавший на остров с 1997 года.
Как визит Пелоси прокомментировали в Китае?
«Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает „принцип одного Китая“ и положения трех китайско-американских коммюнике. Китай призывает США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. <…> Визит Пелоси на Тайвань является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», — заявили в МИД КНР.
Сколько человек следили за приземлением Пелоси?
К моменту приземления в аэропорту Тайбэя за самолетом Пелоси следили более 708 тыс. человек по всему миру.
А в России как отреагировали?
Представитель российского МИД Мария Захарова назвала поступок Пелоси «провокацией в прямом эфире».
«Россия солидарна с Китаем и понимает его чувствительное отношение к вопросу по Тайваню, США здесь выбирают путь конфронтации — и ничего хорошего это не сулит», — добавил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков — «Известия».
Правда, что Пелоси уже возвращается в США?
Да. Как сообщает РИА Новости, Нэнси Пелоси готовится покинуть Тайвань.