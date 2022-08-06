8 августа
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Политика

Китай призвал мировое сообщество противостоять давлению США

Глава китайского МИДа Ван И заявил, что китайские власти считают необходимым консолидацию сил мирового сообщества для противодействия вмешательству США во внутренние дела других стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Флаг Китая.
Флаг Китая.
CC0

Ван И сделал это заявление во время пресс-конференции в Камбодже, где раскритиковал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Министр отметил, что Китай намерен «решительно защищать» свой суверенитет и территориальную целостность, а также будет пресекать попытки США «использовать Тайвань для контроля над Китаем».

«Если мы проигнорируем принцип невмешательства во внутренние дела (других стран.— прим.), мир вернется к закону джунглей, а поведение США станет более безрассудным, и они начнут запугивать другие страны… Мы не можем допустить такого, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить, чтобы прогресс человеческой цивилизации пошел вспять», — цитирует пресс-служба МИД Китая главу ведомства.

Нэнси Пелоси посетила Тайвань 2 августа. Она говорила, что этот визит стал демонстрацией поддержки острова со стороны США.

Ранее рекордное число людей следило за полетом Пелоси на Тайвань.

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