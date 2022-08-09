10 августа
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Политика

Politico: ФБР изъяло документы при обыске у Трампа

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске частной резиденцию бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде изъяли документы.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

Подробности инцидента сообщило издание Politico. По информации американских журналистов, обыск длился три часа и завершился изъятием некоторых документов.

Сотрудники средства массовой информации также добавили, что при обыске присутствовала адвокат Трампа Кристина Бобб, в то время как экс-глава Белого дома находился в Нью-Йорке.

Политик не исключает, что следственные действия связаны с его намерением участвовать в президентских выборах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова самого Трампа.

Ранее сообщалось, что около 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа. По данным журналистов, представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году — в том числе секретные.

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