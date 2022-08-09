Politico: ФБР изъяло документы при обыске у Трампа

Подробности инцидента сообщило издание Politico. По информации американских журналистов, обыск длился три часа и завершился изъятием некоторых документов.

Сотрудники средства массовой информации также добавили, что при обыске присутствовала адвокат Трампа Кристина Бобб, в то время как экс-глава Белого дома находился в Нью-Йорке.

Политик не исключает, что следственные действия связаны с его намерением участвовать в президентских выборах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на слова самого Трампа.

Ранее сообщалось, что около 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа. По данным журналистов, представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году — в том числе секретные.