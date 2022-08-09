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Политика

Порядка ста агентов ФБР обыскивали имение Трампа

Около 100 агентов Федерального бюро расследований (ФБР) накануне участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа, сообщает New York Post.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

К дому Трампа подъехали бронированные автомобили.

«Место было по большей части закрыто, поэтому единственные люди, которые там были, являются близкими друзьями Трампа. Персонал был в ужасе», — приводит издание слова источника.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич (Флорида) обыскали агенты ФБР, пишет Lenta.ru.

Представители правоохранительных органов искали документы, которые Трамп мог забрать с собой, покидая Белый дом в 2021 году — в том числе секретные, сообщает телеканал CNN.

Ранее Трамп назвал США «посмешищем» и страной третьего мира.

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