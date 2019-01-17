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Политика
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Украинские власти арестовали высланную из России журналистку Бойко

Подозреваемую в сепаратизме и госизмене украинскую журналистку Елену Бойко, скрывавшуюся ранее в России, арестовали по решению харьковского суда. Женщину выдворили из РФ за нарушения правил пребывания в нашей стране, пишет РИА Новости со ссылкой на харьковский телеканал «АТН».

Елена Бойко.
Елена Бойко.
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По данным местной прессы Бойко доставят во Львов, откуда она родом. Против Елены возбуждено уголовное производство Службой безопасности Украины.

Ранее Преображенский суд Москвы признал Елену Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить ее за пределы страны. 16 января журналистку доставили на поезде до российско-украинской границы и депортировали. Адвокат журналистки Галина Перфильева сообщила, что ее подзащитная продолжает добиваться оспаривает решение о выдворении и не оставляет попыток получить политическое убежище в России.

В декабре 2018 года гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что агентство готово взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, которая известна критикой Петра Порошенко.

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