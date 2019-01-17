Украинские власти арестовали высланную из России журналистку Бойко

Подозреваемую в сепаратизме и госизмене украинскую журналистку Елену Бойко, скрывавшуюся ранее в России, арестовали по решению харьковского суда. Женщину выдворили из РФ за нарушения правил пребывания в нашей стране, пишет РИА Новости со ссылкой на харьковский телеканал «АТН».

По данным местной прессы Бойко доставят во Львов, откуда она родом. Против Елены возбуждено уголовное производство Службой безопасности Украины.

Ранее Преображенский суд Москвы признал Елену Бойко виновной в нарушении режима пребывания в России, оштрафовал на 5 тысяч рублей и постановил выдворить ее за пределы страны. 16 января журналистку доставили на поезде до российско-украинской границы и депортировали. Адвокат журналистки Галина Перфильева сообщила, что ее подзащитная продолжает добиваться оспаривает решение о выдворении и не оставляет попыток получить политическое убежище в России.

В декабре 2018 года гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что агентство готово взять на работу украинскую журналистку Елену Бойко, которая известна критикой Петра Порошенко.