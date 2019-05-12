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Политика

Украинские военные отказались воевать на Донбассе и убили командира

Военнослужащие украинской армии отказались идти на боевую операцию в ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя оперативного командования республики Даниила Безсонова.

Выставка фотографов непризнанной Донецкой народной республики.
Выставка фотографов непризнанной Донецкой народной республики.
Сергей Кошкин.

По данным источника, офицер 88-го батальона бригады вооруженных сил Украины капитан Голик получил приказ возглавить диверсионно-разведывательную группу и выполнить боевую вылазку на территорию ДНР.

Подчиненные Голика отказались это делать. Они апеллировали к тому, что прошлая вылазка завершилась провалом и гибелью участников диверсионной группы. Голик в ответ призвал подчиненных к совести, затем стал угрожать трибуналом и тюрьмой. Перепалка продолжалась пока один из солдат автомата не выстрелил в своего командира.

В ДНР заявили, что в украинской армии смерть капитана представили как боевую потерю.

Военные действия между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР продолжаются с апреля 2014 года. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят в Минске. Там приняли уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.

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