Украинские военные отказались воевать на Донбассе и убили командира

Военнослужащие украинской армии отказались идти на боевую операцию в ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя оперативного командования республики Даниила Безсонова.

По данным источника, офицер 88-го батальона бригады вооруженных сил Украины капитан Голик получил приказ возглавить диверсионно-разведывательную группу и выполнить боевую вылазку на территорию ДНР.

Подчиненные Голика отказались это делать. Они апеллировали к тому, что прошлая вылазка завершилась провалом и гибелью участников диверсионной группы. Голик в ответ призвал подчиненных к совести, затем стал угрожать трибуналом и тюрьмой. Перепалка продолжалась пока один из солдат автомата не выстрелил в своего командира.

В ДНР заявили, что в украинской армии смерть капитана представили как боевую потерю.

Военные действия между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР продолжаются с апреля 2014 года. Переговоры по ситуации в Донбассе проходят в Минске. Там приняли уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки и столкновения между сторонами до сих пор продолжаются.