Украинских военных испугал «зелёный луч» со стороны России

Украинские пограничники заявили, что каждый вечер их корабли освещает странный луч зеленого цвета — якобы он светит со стороны российской береговой охраны в Азовском море. Военные сообщили об этой «провокации» в прокуратуру, Национальную полицию и СБУ, сообщает РИА «Новости». В Госдуме прокомментировали заявления Киева, назвав «зеленый луч» оптическим обманом в глазах украинского командования.

«Это оптический обман в глазах украинского командования, — заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик, — Впрочем, я в это слабо верю, ведь прожекторы с какими бы то ни было лучами не могут „добить“ с границы территориальных вод до украинского берега, это все-таки не менее 12 миль — почти 20 километров. Может быть, они там зелёный сигнал светофора на берегу с „российским лучом“ перепутали?».

Депутат добавил, что как гражданское население, так и военных на на Украине давно пугают российской угрозой. «Танки уже ждали — не пришли, войска — тоже не переходят границу, нужно искать ноу-хау — и зелёный луч, как говорится, самое то. Светили с какими целями — неизвестно, но напугать людей надо», — подчеркнул Дмитрий Белик.