Украинских военных испугал «зелёный луч» со стороны России

«Это оптический обман в глазах украинского командования, — заявил депутат Госдумы от Крыма Дмитрий Белик, — Впрочем, я в это слабо верю, ведь прожекторы с какими бы то ни было лучами не могут „добить“ с границы территориальных вод до украинского берега, это все-таки не менее 12 миль — почти 20 километров. Может быть, они там зелёный сигнал светофора на берегу с „российским лучом“ перепутали?».
Депутат добавил, что как гражданское население, так и военных на на Украине давно пугают российской угрозой. «Танки уже ждали — не пришли, войска — тоже не переходят границу, нужно искать ноу-хау — и зелёный луч, как говорится, самое то. Светили с какими целями — неизвестно, но напугать людей надо», — подчеркнул Дмитрий Белик.