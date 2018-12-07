Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Авторы закона объясняют, что после вхождения Крыма в состав России Москва ведет «незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран», а новый закон поможет сократить контрабандный трафик в Черном море и предупредит случаи нарушения государственной границы.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что этот законопроект не может применяться к Азовскому морю, потому что это внутренние воды Украины и России.
Закон противоречит международным правовым актам, потому что ведение огня — последнее средство устрашения, отметил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT. Он считает, что власти Украины пытаются таким образом эскалировать ситуацию и продлить срок военного положения в стране.