Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
87

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения

Сотрудники пограничной службы Украины получили право стрелять на поражение и без предупреждения при вторжении на территорию страны или в случае нападения на корабли Военно-морских сил. Такой закон приняла Верховная рада Украины, сообщает РИА Новости.

Пограничная служба. Пограничники
Пограничная служба. Пограничники
Пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Авторы закона объясняют, что после вхождения Крыма в состав России Москва ведет «незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран», а новый закон поможет сократить контрабандный трафик в Черном море и предупредит случаи нарушения государственной границы.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что этот законопроект не может применяться к Азовскому морю, потому что это внутренние воды Украины и России.

Закон противоречит международным правовым актам, потому что ведение огня — последнее средство устрашения, отметил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT. Он считает, что власти Украины пытаются таким образом эскалировать ситуацию и продлить срок военного положения в стране.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость