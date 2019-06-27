Украинский депутат заявил о намерении Зеленского перенести столицу из Киева

«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», — сообщил Рабинович.
Депутат не уточнил, какой город власти готовы сделать новой столицей государства, пишет «Газета.ру». Также он не указал и источник этой информации. Рабинович назвал данную инициативу попыткой «устроить из Украины «95-й квартал», намекая на компанию «Студия Квартал-95», которую основал Зеленский.
20 июня Владимир Зеленский объявил о реорганизации администрации президента Украины в офис. До этого он сообщил о планах перенести штаб-квартиру администрации с Банковой улицы в Киеве в другое помещение.