Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 января -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
3

Украинский Филарет провозгласил себя патриархом всея Руси

Глава «Киевского патриархата» Филарет (Денисенко) стал называть себя «патриархом Киевским и всея Руси-Украины». Снимок документа с таким заявлением опубликовал протодиакон Андрей Кураев, пишет РИА Новости.

Православная церковь. Храм
Православная церковь. Храм
СС0

Распоряжение «Киевского патриархата» от 16 января призывает церкви поминать в ходе службы «Святейшего Филарета, Патриарха Киевского и всея Руси — Украины», «Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины» и правящего архиерея.

Ранее Филарет заявил, что Украине удалось добиться статуса митрополии, но главная цель — достижение патриархата.

«Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики», — отреагировал глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость