Украинский министр объяснил, почему назвал жителей ЛНР и ДНР мразями

Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал «мразями» — пост он опубликовал в Facebook.

Рева заявил, что его высказывание касалось только тех, «кто с оружием в руках воюет против собственной страны».

«Именно эту категорию граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили вне границ правового поля», — написал министр.

В действительности чиновник сказал в эфире одного из телеканалов, что все «проукраинские» граждане уже выехали из ДНР и ЛНР, а тех, кто там остался, ему совершенно не жаль.

По словам Ревы, в самопровозглашенных республиках живут те, кто хочет получать «две пенсии там и тут». В их адрес он и произнес оскорбление, пишет РИА Новости.

Минское соглашение

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек, пишет znak.com.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.