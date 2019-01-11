Украинский министр рассказал об угрозе катастрофы с Крымским мостом

Крымский мост — это «бутафорский пропагандистский проект», он создает угрозу для тех, кто по нему передвигается, и для судоходства, заявил «Обозревателю» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.