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Политика
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Украинский министр рассказал об угрозе катастрофы с Крымским мостом

Крымский мост — это «бутафорский пропагандистский проект», он создает угрозу для тех, кто по нему передвигается, и для судоходства, заявил «Обозревателю» министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

По его словам, «бравада со стороны строителей моста, что мост якобы такой стойкий, что выдерживает любое землетрясение, не отвечает действительности».

Во время строительства моста украинская сторона зафиксировала «множество нарушений международно признанных практик», подчеркнул он. Черныш утверждает, что мост «в спокойном состоянии движется, когда нет землетрясений»: якобы одни его части «поднимаются вверх, другие движутся вниз».

«Это связано с тем, что, во-первых, в таком месте построен, во-вторых, из-за конструкции… За счет спутниковых снимков с разных углов мы видим, что разные части моста движутся в разные стороны. Создается напряжение для полотна, по которому движутся автомобили», — сказал министр.

Мост через Керченский пролив Россия начала строить в апреле 2015 года, пишет «Росбалт». В мае 2018 года было запущено автомобильное движение по мосту.

Ранее это же министерство заявляло о проседании опор конструкции.

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