Украинский политик заявила, что Зеленского пытаются свергнуть

Президента Украины Владимира Зеленского пытаются свергнуть, об этом заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш в большому интервью одному их украинских телеканалов, пишут « Известия ».

Адвокат Елена Лукаш — популярный в Украине политик. Она часто дает интервью по актуальным вопросам.

И 2 ноября Лукаш заявила в эфире телеканала «112 Украина», что крики и акции против разведения сил вооружённых сил Украины и ополченцев продолжатся, ведь в этом заинтересованы политические силы, желающие лишить власти Владимира Зеленского, повод для этого — разведение сил в Донбассе, который в стране называют капитуляцией.

«Зеленского пытаются свергнуть. А повод такой прекрасный — „капитуляция“», — сказала Лукаш.

Политик полагает, что эти политические силы будут раскачивать и расшатывать ситуацию, в то время как у президента нет силовиков. Глава МВД Арсен Аваков, с ее точки зрения, не человек Зелинского.

Пресс-марафон Владимира Зеленского. president.gov.ua

В интервью журналистам Лукаш отметила, что с приходом Зеленского социальная ситуация не улучшилась, экономическая ухудшилась, а политическая переросла в череду скандалов. Под вопросом свобода слова.

И все же она признала, что стало «относительно легче»: уже не так интенсивно выгоняют людей из церквей, уже не так сильно разделяют людей на «своих» и «чужих».

«Известия» напоминают, что контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе 7 октября. Но из-за действий радикальных сил процесс был сорван. Отвод военных и вооружения начался в Золотом (Луганская область) только 29 октября после визита на линию соприкосновения Зеленского. Через 7−10 дней ожидается разведение сил в Петровском.